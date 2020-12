RB Leipzig: Dominik Szoboszlai kommt von Red Bull Salzburg

Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb am Donnerstag nach einem erfolgreich absolvierten Medizincheck einen Vertrag bis Ende Juni 2025 und ist ab Januar spielberechtigt. Als Ablösesumme sollen etwa 20 Millionen Euro an Red Bull Salzburg fließen, Szoboszlai steigt damit zum teuersten Fußballer Ungarns auf.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erklärte: "Durch das Transferplus im Sommer und das Erreichen des Achtelfinales in der Champions League haben wir zusätzliche Einnahmen generiert, um einen Transfer dieser Größenordnung auch in dieser finanziell schwierigen Zeit realisieren zu können." Diese sollten "direkt" wieder in die Mannschaft investiert werden.