Bundesliga: Kramer gegen Rode - DFB-Kontrollausschuss "prüft den Vorgang"

Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach soll in Richtung eines Frankfurters gespuckt haben © Imago

Christoph Kramer soll ich Richtung eines Frankfurters gespuckt haben. Der DFB-Kontrollausschuss nimmt sich dem Fall an. Kramer ist sich keiner Schuld bewusst.

"Der Kontrollausschuss untersucht den Vorgang", teilte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, auf SID -Anfrage mit. Der Gladbacher Kramer hatte bereits zuvor jede Absicht von sich gewiesen, zuvor war die Szene in den Sozialen Medien kontrovers diskutiert worden (DATENCENTER: Die Bundesliga-Tabelle).

Kramer weist Schuld von sich

"Natürlich habe ich ihn nicht angespuckt! Mal abgesehen davon, dass mir so eine Aktion jetzt nicht so wirklich in den Sinn kommen würde und abgesehen davon, dass ich den Sebastian Rode auch ganz gerne mag, einfach nein", sagte Kramer der Bild.