Stepanow: "Denken immer noch, das Richtige getan zu haben"

Whistleblower Witali Stepanow bereut nicht, mit seinen Aussagen den Doping-Skandal um Russland ins Rollen gebracht zu haben. Mit seiner Frau Julia Stepanowa, einer früheren Weltklasseläuferin, hatte der ehemalige Mitarbeiter der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA 2014 in dem ARD-Film "Wie Russland seine Sieger macht" die Doping-Praktiken im Riesenreich angeprangert.

"Wir denken immer noch, dass wir das Richtige getan haben, und dass wir gesagt haben, was wir wissen, dass wir ehrlich waren", sagte Stepanow der ARD. "Leider kommt die jetzige Generation von Sportlern noch nicht wirklich in den Genuss dieser Fairness, aber möglicherweise die nächste, unsere Kinder", sagte Stepanow, bevor der Internationale Sportgerichtshof CAS am Donnerstag eine zweijährige Sperre für Russland aussprach.