NBA: Dennis Schröder kämpft um Teilnahme an Olympia-Qualifikation

NBA-Profi Dennis Schröder will im Sommer unbedingt in der Olympia-Qualifikation für das deutsche Nationalteam auflaufen.

Schröder spricht mit Paul

Kommt Schröder mit dem Meister in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga wie erwartet weit, wäre eine Teilnahme am Turnier in Split/Kroatien (29. Juni bis 04. Juli) nach derzeitigem Stand nicht möglich. "Ich werde natürlich mit Chris Paul sprechen, der Präsident der NBPA (NBA-Spielergewerkschaft, d. Red.) ist", sagte Schröder.