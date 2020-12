Bundesliga: FC Bayern mit Baustelle - Süle oder Pavar Rechtsverteidiger

Der FC Bayern gewinnt, offenbart aber Schwächen in der Defensive. Vor allem eine Seite bereitet Sorgenfalten und könnte im Topspiel am Samstag entscheidend werden.

Benjamin Pavard ist außer Form, Neuzugang Bouna Sarr enttäuscht bislang, beide mussten gegen die Wölfe zuschauen. Talent Chris Richards braucht noch Zeit. Auffällig: Bereits in der vergangenen Saison konnte sich Leihgabe Álvaro Odriozola nie ernsthaft aufdrängen. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga )

Süle spielte nach anfänglichen Problemen am Mittwochabend ordentlich, Flick befand: "Er hat seine Sache gut gemacht. Er hat das natürlich auch etwas anders interpretiert. Ich finde, er hat eine gute Entwicklung gemacht."

Klar ist aber: Hinten rechts sind die Bayern verwundbar! Auch, weil vor allem Offensiv-Spieler Leroy Sané in der Defensive bislang noch nicht derart unterstützend mitgewirkt hat, wie es Flick von ihm erwartet.

Bayern: Sechs der 18 Gegentore fielen über rechts

Die Fakten: Sechs der 18 Gegentore in dieser Bundesliga-Saison fielen über die rechte Abwehrseite. Nur Union Berlin und Schalke wurden häufiger über diese Seite bezwungen.

In der vergangenen Saison, als Pavard in Topform war und regelmäßig spielte, weil Flick nur wenig rotieren musste, fingen sich die Bayern in 34 Spielen nur drei Gegentore über rechts ein.