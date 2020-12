OLG Frankfurt: Ausreiseverbote für Fußballfans nur bei ausreichender Gefahrenprognose

Bereits auffällig gewordenen Fußballfans darf die Ausreise zu einem Spiel im Ausland untersagt werden - aber nur, wenn es verlässliche Anhaltspunkte für weitere Gewaltbereitschaft gibt. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt/Main in einem Urteil am Donnerstag. Ein Mann hatte gegen ein zu Unrecht erfolgtes Ausreiseverbot geklagt.