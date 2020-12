Urs Fischer zeigt Unverständnis über Kritik an Lucien Favre

"Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alles, was er gemacht hat, falsch ist", sagte der Schweizer vor dem Duell am Freitag (Union Berlin - Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den BVB: "Wenn am Schluss gar nichts mehr richtig ist, fragt man sich als Trainerkollege schon: Was willst du eigentlich noch machen?" Sein Landsmann habe in Dortmund "keine einfache Zeit" gehabt, so Fischer.