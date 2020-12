BIG spielt groß auf - CS:GO IEM Season XV Global Challenge

Die ersten Matches der IEM Pro Challenge sind ausgespielt und in Gruppe A thront ein Nachzügler ganz oben: der deutsche BIG Clan hat sich mit sehr viel Nervenstärke und taktischem Geschick den ersten Platz in Gruppe A gesichert. Trotz der vermeintlichen Todesgruppe, konnten die Berliner zunächst Team Vitality schlagen, gefolgt von einem eindrucksvollen Sieg über Astralis.

Astralis bezwungen

Gegen Astralis konnte BIG die erste Runde erneut in der Overtime gewinnen. Hier gingen die Berliner mit dem Endstand von 22:19 vom Feld. Auf de_dust II war es lange ein hin und her, jede Mannschafft hätte die Karte für sich entscheiden können. Am Ende hatte jedoch BIG den längeren Atem und gewann souverän mit 16:10 und sicherte sich damit nicht nur den ersten Platz der Gruppe A, zeitgleich zieht das Team ungeschlagen in K.o.-Phase ein.