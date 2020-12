Leroy Sané: 0:6 gegen Spanien "war nicht unser wahres Gesicht"

Spanien-Spiel "nicht unser wahres Gesicht"

"Ich will zu den Spielern gehören, die die Mannschaft prägen." Generell sei er aber "kein Wortführer, der in der Kabine rumschreit", führte Sane aus: "Verantwortung will ich vor allem auf dem Platz übernehmen. Ich will vorangehen, egal, wie es läuft, ich will ein Spieler sein, an dem sich andere aufrichten."