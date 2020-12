2. Bundesliga: Heidenheim, Bochum und Hannover LIVE im TV, Stream und TICKER

In der zweiten Bundesliga geht die englische Woche des zwölften Spieltags nahtlos in das Wochenende des 13. Spieltags über. Nachdem am Donnerstag Aue und Karlsruhe Spieltag zwölf komplettieren, geht es am Freitag direkt mit Hannover, Heidenheim und Bochum weiter.