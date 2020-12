Formel 1: Deutscher Manager soll Williams aus der Krise führen

Der deutsche Manager soll den strauchelnden Traditionsrennstall aus der Krise führen. "Es ist eine Ehre, Teil der Zukunft dieses historischen Teams zu sein, das so einen bedeutenden Namen in dem Sport trägt", sagte Capito, der zuletzt bei Volkswagen tätig war: "Ich gehe diese Herausforderung mit großem Respekt und viel Vorfreude an."