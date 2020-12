BVB: Edin Terzic sieht "Potenzial, uns spielerisch zu verbessern"

Einer wie Klopp? So verändert Terzic den BVB

"Die Jungs sind so schlau zu wissen, dass es nicht optimal läuft", sagte der Nachfolger von Lucien Favre vor dem Auswärtsspiel des Tabellenvierten beim Sechsten Union Berlin am Freitag ( Union Berlin - Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ): "Wir haben gemeinsam Potenzial erkannt, wo wir uns spielerisch verbessern können."

Terzic fordert Bestform von Reus und Sancho

Der BVB hatte im ersten Spiel unter der Verantwortung des 38-Jährigen bei Werder Bremen (2:1) in erster Linie kämpferisch überzeugt. Dies ist für Terzic die Basis für spielerische Top-Leistungen: "Was wir gezeigt haben, ist der Maßstab an Wille, den wir immer zeigen müssen."