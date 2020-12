FC Bayern München und SpVgg Unterhaching mit Benefizaktion

Die Fans des FC Bayern haben gemeinsam mit der SpVgg Unterhaching eine große Summe für Menschen gesammelt, die wegen der Corona-Pandemie in Not geraten sind.

In den vergangenen zehn Tagen sammelten die Fans des Deutschen Rekordmeisters mit dem Kauf virtueller Tickets für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch, das vor leeren Rängen stattfand, 113.000 Euro für Menschen in Not. Die Benefizaktion lief zugunsten der Sternstunden-Initiative des Bayerischen Rundfunks.