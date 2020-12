Mainzer wollen das Jahr "sehr erfolgreich abschließen"

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hofft in den verbleibenden beiden Partien auf einen versöhnlichen Jahresabschluss. "Wir wollen das Jahr sehr erfolgreich abschließen", sagte Sportvorstand Rouven Schröder vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen. Am Mittwoch treffen die Rheinhessen zudem auf den Zweitligisten VfL Bochum in der zweiten DFB-Pokalrunde.