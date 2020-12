Blizzard verkündet die Pläne für World of Warcraft eSport 2021

Mit der Arena World Championship und dem Mythic Dungeon International hat World of Warcraft gleich zwei unterschiedliche eSports-Formate © Blizzard

Arena World Championship und Mythic Dungeon International: Der Publisher von World of Warcraft präsentierte einige Umwälzungen für kompetitive PvP- und PvE-Turniere.

Zur Freude der eSports-Fanbase von World of Warcraft, gab Publisher Blizzard bekannt, die kompetitiven Events auch 2021 weiterzuführen. Laut eigenen Angaben ist man schon dabei "die bewährten Konzepte aus 2020 weiter auszuarbeiten und mit ein paar interessanten Änderungen auch 2021 zu einem weiteren epischen Jahr für den World of Warcraft-eSports zu machen."

Arena World Championship

2021 startet die bereits 14. Ausgabe der AWC, welche in zwei unterschiedliche Seasons unterteilt wurde. Von Januar bis Februar kämpfen Teams aus Nordamerika und Europa in offenen Cups um jeweils 10.000$ Preisgeld und um den Einzug in den Circuit. Bei diesem Rundenturnier, welches von März bis April läuft, geht es für die Top 8 Teams um einen Preispool von 160.000$. Nur vier davon landen letztlich im Finale von Saison 1, wo es wiederum um 200.000$ gespielt wird.