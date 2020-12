"Support your Sport": DOSB startet Online-Spendenaufruf

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will den durch die Coronakrise gebeutelten Sportvereinen mit einer digitalen Spendenaktion unter die Arme greifen. Unter der im Sommer ins Leben gerufenen Kampagne "Support your Sport" ruft der DOSB dazu auf, sich an einer Crowdfunding-Kampagne zur finanziellen Unterstützung von Sportvereinen zu beteiligen. Mindestens 100.000 Euro stellt der Verband in einem ersten Fördertopf dafür zur Verfügung.