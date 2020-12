Serie A: Gennaro Gattuso sauer über rote Karte für Lorenzo Insigne

Der SSC Neapel hat am Mittwochabend im Top-Spiel gegen Inter Mailand eine bittere Niederlage einstecken müssen. Mit 0:1 ging das Verfolgerduell verloren. Den Treffer des Abends erzielte Inter-Stürmer Romelu Lukaku per Elfmeter. ( Tabelle der Serie A )

Gattuso hält Rot für eine Frechheit

So etwas passiere nur in Italien. "In England und Schottland sagen sie zu den Schiedsrichtern die ganze Zeit 'f*** off' und nichts passiert."

Gattuso: Schiris sollten sich taub stellen

Vor einigen Jahren sei die Handhabe der Unparteiischen noch eine Andere gewesen: "Als ich noch Spieler war, war es ein Sport, in dem die Schiedsrichter ein wenig Menschenverstand zeigen sollten und verstehen, dass ein Spieler nach einem zweifelhaften Elfmeterpfiff 'f*** off' sagen kann. Und der Offizielle sollte so tun, als würde er es nicht hören. Du kannst eine Mannschaft nicht für so etwas in Unterzahl spielen lassen."