Cristiano Ronaldo von Juventus Turin nach Elfer-Patzer in der Kritik

"Unsichtbarer" Ronaldo in der Kritik

Ronaldo war in der 61. Minute mit einem Foulelfmeter an Atalanta-Schlussmann Pierluigi Gollini gescheitert und hatte beim 1:1 so den möglichen Siegtreffer verpasst. "Juventus zahlt einen teuren Preis für den schlechten Abend des unsichtbaren Ronaldos. Auch ein Mythos wie CR7 hat schlechte Tage", so die Gazzetta dello Sport. Tuttosport schrieb: "Auch Superhelden haben schlechte Tage. Atalantas Torhüter versenkt CR7. Für Ronaldo ist das ein Match zum Vergessen."