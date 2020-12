EM abgesagt, WM fraglich - Eiskunstlauf-DM mit strenger Hygiene

Die Europameisterschaften in Kroatien wurden abgesagt, die Welttitelkämpfe in Stockholm stehen auf der Kippe - somit könnten für die deutschen Athleten die nationalen Eiskunstlauf-Meisterschaften am Freitag und Samstag in Dortmund vielleicht schon den Höhepunkt der vorolympischen Pandemie-Saison darstellen. Um wenigstens diesen Wettkampf austragen zu können, wurde ein strenges Hygienekonzept erarbeitet, nur 55 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Halle aufhalten.