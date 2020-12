Anzeige

Transferhammer - Weltmeister wechselt zu FunPlus Phoenix Weltmeister wechselt zu FPX

Weltmeister mit DAMWON - Nuguri wechselt zu FPX © FPX

F. Sieroka

In den westlichen Ligen ist die Transferphase bereits vorbei, in Asien wird noch an den Rostern geschraubt. FunPlus Phoenix hat jetzt einen richtigen Coup gelandet.

Wir schreiben das Jahr 2019. Die Arena in Paris bebt. G2 Esports steht im Finale der Worlds und trifft auf den chinesischen Überflieger FunPlus Phoenix. Pyke in der Midlane, 0:3. Umgeben von europäischen Fans reckt FPX den Summoner's Cup in die Höhe. Zwölf Monate später fehlt der amtierende Champion bei der Weltmeisterschaft.

Nun soll der Weg zurück an die Spitze wieder gelingen. Dafür müssen Verstärkungen im Roster herhalten.

Anzeige

Weltmeister zu Weltmeister

Mit dem Erfolg von DAMWON Gaming wurden neue Begehrlichkeiten bei anderen Teams geweckt. Dass Toplaner Jang "Nuguri" Ha-gwon nach dem Titelgewinn das Team verlassen würde, wurde relativ schnell bekannt. Jetzt unterschreibt er in China bei FunPlus Phoenix.

Das Team hat im letzten Summer Split große Probleme offenbart und hat die Teilnahme an den Worlds klar verpasst. Die bisherigen Spieler auf der oberen Linie, GimGoon und Khan, haben sich mittlerweile verabschiedet.

Ein offizieller Starttermin für den Spring Split in der LPL steht noch nicht fest. Die europäische LEC möchte am 22. Januar in die neue Saison gehen. Eine Rückkehr der Spieler ins Berliner Studio wird es aber auch dort vorerst nicht geben.