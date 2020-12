Formel 1: 23 Rennen 2021 - Rekordsaison für Schumacher und Vettel

Mick Schumacher: So lief sein Debüt in der Formel 1

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. fahren 2021 in der Formel 1 eine 23 Rennen umfassende Mammutsaison.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. fahren 2021 in der Formel 1 eine Mammutsaison.

Der 23 Rennen umfassende Rekordkalender für die Königsklasse wurde am Donnerstag vom Motorsport-Weltrat der FIA bestätigt. So viele Grand Prix hat es innerhalb eines Jahres noch nie gegeben. Beginnen soll die Jagd nach dem WM-Titel am 21. März in Australien, das Finale ist für den 5. Dezember in Abu Dhabi vorgesehen.