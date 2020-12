"Fehlendes Miteinander ohne jedes Vertrauen": Peters kritisiert DFB-Führung scharf

Peters mit scharfer Kritik am DFB © AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Mit heftiger Kritik hat Vizepräsident Peter Peters tiefe Einblicke in die Führungskrise beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gegeben und "harte Entscheidungen" nach Weihnachten gefordert. "Kritisch mit Blick auf die Dissonanzen beim DFB sehe ich das fehlende Miteinander in der Spitze ohne jedes Vertrauen", schrieb der 58-Jährige, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender und Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist, in einem Gastbeitrag für den kicker.