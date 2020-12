DTM: Nachwuchsserie DTM Trophy LIVE auf SPORT1

Damit erfährt die Rennserie für ambitionierte Nachwuchsfahrer und seriennahe GT-Sportwagen eine enorme Aufwertung. Präsentiert vom Automobilclub von Deutschland (AvD), werden die Rennen auf den Angeboten der im deutschsprachigen Raum führenden 360°-Sportplattform live ausgestrahlt: im Free-TV auf SPORT1 , auf dem Pay-TV-Sender SPORT1 +, über SPORT1 .de, die SPORT1 Apps sowie über die Facebook-Seite SPORT1 Motorsport. Zudem hat SPORT1 Highlight-Rechte an den Rennen der DTM für die Auswertung auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Plattformen erworben.

Von Monza bis Hockenheim: DTM Trophy 2021 mit 14 Rennen an sieben Rennwochenenden

Die DTM Trophy wurde in der zurückliegenden Saison neu eingeführt und etablierte sich auf Anhieb als wertvoller Unterbau der populären DTM. Auf der professionellen Bühne der DTM hebt sich die DTM Trophy mit Rennen ohne Fahrerwechsel und ohne Pflichtboxenstopp von vergleichbaren Rennserien ab.

Ein Fahrer, ein Rennwagen – so sorgt die DTM Trophy für reinrassigen Motorsport mit packenden Rennszenen.

In der Premierensaison nahmen 26 Fahrer aus elf Nationen mit Fahrzeugen von sechs Sportwagen-Herstellern teil. Den ersten Titel eroberte der 23 Jahre alte Mercedes-Pilot Tim Heinemann (Fichtenberg), Schützling von DTM-Rekordmeister Bernd Schneider. 2021 wird die DTM Trophy an sieben Rennwochenenden ausgetragen. Die Saison beginnt im Juni im italienischen Monza und endet im Oktober in Hockenheim.