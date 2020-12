NBA: Dennis Schröder verletzt sich bei Sieg der Lakers gegen die Suns

Dennis Schröder kam bereits in den ersten beiden Preseason-Spielen zum Einsatz © Imago

Der 27 Jahre alte Neuzugang habe sich eine "leichte Verstauchung des Knöchels" zugezogen, wie Lakers-Coach Frank Vogel nach dem 112:107 im Test bei den Phoenix Suns am Mittwoch (Ortszeit) sagte.

Ein Einsatz im letzten Testspiel am Freitag erneut in Phoenix sei fraglich. Schröder selbst gab jedoch Entwarnung. "Ich denke, das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen", sagte er.

Schröder kam in 24 Minuten Spielzeit gegen die Suns auf sieben Punkte. Dabei spielte er erstmals an der Seite der Topstars LeBron James (11 Punkte) und Anthony Davis (10), die jedoch nur in den ersten beiden Vierteln zum Einsatz kamen.