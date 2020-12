Tennis, Grand Slams: Australian Open starten am 8. Februar - Termin fix

Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Turnierkalender der Männer-Tour ATP hervorgeht, steigt das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne vom 8. bis 21. Februar. Der ursprüngliche Starttermin am 18. Januar konnte aufgrund der strengen Einreisebeschränkungen in Coronazeiten nicht gehalten werden.