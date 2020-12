Sport1-Talk "Doppelpass" geht 2021 auf Deutschland-Tour

"Es wird eine Mischung aus Aktualität und Anekdoten, aus Hintergrund und Visionärem, zum Schmunzeln und Nachdenken: Alles aus Liebe zum Fußball", sagte Brückner. Die erste Show von "Doppelpass on Tour" findet am 11. Mai in Frankfurt/Main statt, tags darauf folgt das zweite Event in Mainz. Danach seien laut Sport1 weitere Shows in verschiedenen Städten geplant.