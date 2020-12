Lewandowski: "Der kompletteste Spieler auf diesem Planeten"

Es waren seine Bundesligatore 250 und 251 im 332. Spiel, nur Klaus Fischer (268) und Gerd Müller (365) waren bisher treffsicherer. 15 Mal hat der Stürmer in dieser Saison bereits in der Liga getroffen, 18 Pflichtspieltreffer in 17 Spielen sind es insgesamt schon wieder.

Er freue sich sehr, "zwei Tore, drei Punkte", sagte der Torjäger lapidar. Und die FIFA-Wahl? "Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht soviel darüber nachgedacht, ich habe an das Spiel gedacht", ergänzte er. Jetzt habe er ein bisschen mehr Zeit, "an die Awards zu denken. Aber alles ganz easy, ich habe keinen Druck."

Den haben aber die Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen. "Wir wollen nun in Leverkusen ein tolles, sehr erfolgreiches 2020 möglichst mit einem Dreier abschließen", betonte Trainer Hansi Flick. "Wir müssen das einfach schaffen", fügte Lewandowski an. Die hohe Belastung der letzten Wochen lässt er dabei nicht als Ausrede gelten: "Es liegt viel am Kopf, wir müssen einfach Gas geben, egal wie gut Leverkusen ist. Wir müssen das letzte Spiel gewinnen."