WWE NXT: Degradierter Austin Theory zurück im Fokus

Austin Theory (2.v.r.) ist bei WWE NXT nun Teil der Gruppierung The Way © WWE

Nachdem sein steiler WWE-Aufstieg an der Seite von Seth Rollins unter heiklen Umständen gebremst wurde, rückt Austin Theory bei NXT wieder in den Fokus.

Nachdem Theory sich jüngst als maskierter Lakai des North American Champions Johnny Gargano enthüllte, rückte die gemeinsame Gruppierung "The Way" bei der dieswöchigen TV-Show weiter ins Zentrum.

Im Eröffnungsmatch siegten Gargano und Theory in einem Tag-Team-Kampf gegen den mit Theorys Hilfe von Gargano entthronten Ruff und den Japaner Kushida, Theory stellte dabei den Erfolg sicher, indem er sich am Ende selbst einwechselte und Ruff mit einer Flapjack-Variation pinnte.

Austin Theory war bei WWE RAW Jünger von Seth Rollins

The Way feierte den Sieg gemeinsam und setzte später auch noch ein weiteres Zeichen, als die weiblichen Mitglieder - Garganos Frau Candice LeRae und deren Gefährtin Indi Hartwell - in den Fokus rückten: Bei einem Match gegen Shotzi Blackheart nahm Hartwell die Disqualifikation in Kauf, indem sie Blackheart mit der Trophäe attackierte, die Gargano LeRae vergangene Woche überreicht hatte.