Tennis: Kevin Krawietz spricht mit Alexander Zverev über Gewaltvorwürfe

"Er will immer den Wettkampf, will immer um alles spielen, ist sehr motiviert und macht auch die eine oder andere Fitnesseinheit", sagte Kevin Krawietz dem SID : "Er arbeitet sehr hart. Von nix kommt nix, daher steht er da, wo er steht."

Auch über Zverevs "echt schwierige Situation" nach den Gewaltvorwürfen von dessen Ex-Freundin Olga Scharypowa habe er mit ihm gesprochen, berichtete Krawietz: "Er steht so im Fokus und muss bei jeder Pressemitteilung aufpassen, was er sagt. Was über ihn gesagt wird, ist auch schwierig."