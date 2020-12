Hörmann: "Gerade in schweren Zeiten zum Verein stehen"

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat angesichts des Corona-Lockdowns die deutschen Vereinssportler zur Unterstützung ihrer Vereine aufgerufen. "Die für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt unbezahlbaren 90.000 sozialen Tankstellen in unseren Vereinen werden in ihrer Struktur erheblich geschwächt, wenn nicht aktive Hilfe zur Selbsthilfe gesichert wird", schrieb Hörmann in einem Offenen Brief.