Klos: "Hatten viele, viele Situationen"

Arminia Bielefeld stand am Ende wieder mal mit leeren Händen da, was Fabian Klos ziemlich verzweifelt zurückließ. "Wir haben es nicht verdient, als Verlierer vom Platz zu gehen. Was fehlt, ist das Tor. Wir hatten viele, viele Situationen, in denen der letzte Pass fehlt", sagte der Mittelstürmer und DSC-Kapitän nach dem 0:1 (0:0) gegen den FC Augsburg bei Sky und fügte an: "Wenn man den Hebel so einfach greifen könnte, würden wir ihn runterziehen."