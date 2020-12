AEW Dynamite: Cody und Brandi Rhodes verkünden Baby-Freuden

Taz und Co. wollen stören - Sting verhindert es

Die weiteren Highlights:

- In einem vollgepackten 12-Mann-Match besiegte der Inner Circle die Best Friends und die aufstrebenden Teams Top Flight und The Varsity Blondes (Griff Garrison und Brian Pillman Jr., Sohn des verstorbenen Weggefährten von Steve Austin und Bret Hart). Jerichos Team brauchte am Ende den Einsatz von Baseballschläger Floyd, um Garrison zu pinnen. MJF ließ sich am Ende von Jake Hager einwechseln und den Pinfall vollziehen, ein weiteres Signal, dass der Jungstar in den Mittelpunkt strebt. Schon vor dem Kampf wurden einmal mehr die Spannungen ausgekostet, die MJF vor allem mit Kollege Sammy Guevara hat. MJF sprach in einem Backstage-Segment über die Auszeichnung, die das gemeinsame Musical-Segments mit Jericho in der New York Times erhalten hat - und über Kommentare, dass er dabei sei, Jericho zu übertrumpfen. Solche Kommentare würden ihn wütend machen, Jericho sei der Beste aller Zeiten, sein Mentor und sein bester Freund. Der registrierte es mit einem Grinsen, Guevara und Ortiz mit Argwohn.