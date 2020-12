Premier League: Firmino köpft Liverpool gegen Tottenham an die Spitze

Roberto Firmino köpft den FC Liverpool gegen Tottenham an die Spitze der Premier League. Spurs-Coach José Mourinho greift nach Abpfiff Jürgen Klopp an.

Dank Roberto Firmino hat der FC Liverpool die Tabellenspitze in der Premier League erobert. Der Brasilianer köpfte die Reds im Topspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter Tottenham in der 90. Minute zum 2:1-Sieg. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Mohamed Salah (26.) krönte in der ersten Halbzeit eine zehnminütige Phase Liverpooler Dauerdrucks mit dem 1:0. Der Ägypter hatte allerdings Glück, dass sein abgefälschter Schuss von der Strafraumgrenze im hohen Bogen ins Tor segelte. Heung-Min Son (33.) glich mit seinem elften Saisontor für die zuvor punktgleichen Spurs aus.

Mourinho ätzt gegen Klopp

"Wir haben Chancen vergeben zum Sieg. Und du bekommst in so einem Spiel nicht so viele Chancen. Es ist vielleicht ein faires Resultat, aber ein hartes für uns", haderte Tottenhams Coach José Mourinho bei Bein Sports. Der Portugiese hatte nach Abpfiff ein Wortgefecht mit Klopp. Der vierte Offizielle Mike Dean musste die Trainer auseinanderhalten. "Ich habe ihm gesagt, die bessere Mannschaft hat verloren. Er hat widersprochen", erklärte Mourinho den Disput. (Tabelle der Premier League)