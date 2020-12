Leverkusen behauptet Spitze vor Bayern - Schalke mit nächstem Tiefschlag

Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet und Titelverteidiger Bayern München auf Distanz gehalten.

Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet und Titelverteidiger Bayern München auf Distanz gehalten. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz gewann das rheinische Derby beim 1. FC Köln souverän mit 4:0 (2:0) und geht mit einem Punkt Vorsprung auf den deutschen Fußball-Rekordmeister in das Topspiel am Samstag.