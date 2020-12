FC Bayern: LewanGOALski verhindert Weihnachts-Krise

Maximilian Philipp brachte die mutigen Wölfe bereits in der 5. Minute nach einem Fehler von Leroy Sane in Führung. Danach war wie so oft wenigstens auf Lewandowski in seinem 332. Bundesligaspiel Verlass. Der Stürmer drehte mit seinen Toren Sekunden vor der Pause (45.+1) und in der 50. Minute die Partie. Er hat nun schon 15 Saisontore erzielt, gegen seinen Lieblingsgegner Wolfsburg schon 23 in 20 Spielen.