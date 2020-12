3. Liga: FC Bayern München II – MSV Duisburg, 1:1 dank Vincent Vermeij

Vermeij rettet Duisburg Punkt gegen Bayern II

Timo Kern schoss in der 39. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für Bayerns Zweite. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Team von Coach Holger Seitz, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.