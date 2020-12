Formel 1 gastiert bis 2025 in Sao Paulo

Die Formel 1 gastiert auch in den nächsten Jahren in der brasilianischen Metropole Sao Paulo.

Die Formel 1 gastiert auch in den nächsten Jahren in der brasilianischen Metropole Sao Paulo. Wie die Motorsport-Königsklasse am Mittwoch bekannt gab, wurde der Vertrag mit der Strecke in Interlagos bis 2025 verlängert. Das Rennen wird im Zuge der Vertragsverlängerung in "Großer Preis von Sao Paulo" umbenannt, zudem übernimmt ein neuer Promoter die Ausrichtung des Rennens.