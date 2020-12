Fortuna rückt an Aufstiegsränge heran

Fortuna Düsseldorf kommt in der Vorweihnachtszeit in Schwung. Der Bundesliga-Absteiger feierte beim 3:0 (1:0) gegen den VfL Osnabrück in der 2. Liga.

Fortuna Düsseldorf kommt in der Vorweihnachtszeit in Schwung. Der Bundesliga-Absteiger feierte beim 3:0 (1:0) gegen den VfL Osnabrück in der 2. Liga nach schleppendem Saisonstart seinen dritten Sieg in Serie. Der Rückstand auf Platz drei beträgt nur noch einen Punkt.