2. Liga: Kiel an der Spitze - Fortuna auf dem Vormarsch

Holstein Kiel steht an der Spitze © FIRO SPORTPHOTO/FIRO SPORTPHOTO/SID

Holstein Kiel hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga nach nur 24 Stunden zurückerobert.

Holstein Kiel hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga nach nur 24 Stunden zurückerobert. Die Kieler besiegten den 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) und zog nach dem vierten Sieg in Serie mit 25 Punkten wieder am Nordrivalen Hamburger SV (23) vorbei, der Dienstag ein 4:0 den SV Sandhausen vorgelegt hatte.