Deutsche Skicrosser enttäuschen erneut

Keine Deutsche schaffte es in die Finalläufe © TT NEWS AGENCY/TT NEWS AGENCY/SID

Die deutschen Skicrosser haben beim Weltcup-Auftakt auch am zweiten Tag enttäuscht. Beim Nachtrennen in Arosa/Schweiz erreichte erneut keiner der sieben Starter die Finalläufe. Daniela Maier (Urach) scheitere als beste Deutsche im Viertelfinale, der Rest der deutschen Mannschaft war schon in den Runden zuvor ausgeschieden. Die Schweizerin Fanny Smith und der Schwede Viktor Andersson sicherten sich die Siege.