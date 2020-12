HBL: SG Flensburg-Handewitt übernimmt Tabellenführung von Löwen

Hampus Wanne und Flensburg führen jetzt die HBL-Tabelle an © Imago

Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen.

Das Team von Trainer Maik Machulla gewann am 13. Spieltag gegen Aufsteiger TuSEM Essen 35:28 (18:14) und übernahm bei einem absolvierten Spiel weniger mit 19:3 Punkten den Spitzenplatz von den Rhein-Neckar Löwen (19:5), die am Dienstag deutlich bei der TSV Hannover-Burgdorf verloren hatten.