FC Bayern Basketball verschenkt EuroLeague-Sieg in bei Zenit St. Petersburg

Andrea Trinchieri und sein FC Bayern mussten in der EuroLeague einen Rückschlag hinnehmen © Imago

Die Bayern-Basketballer haben den Erfolg bei Zenit St. Petersburg eigentlich schon in der Tasche, treffen in der Schlussphase dann aber den Korb nicht mehr.

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der EuroLeague ihren dritten Sieg in Folge verspielt.

Bayern führte zeitweise mit 13 Punkten

Für die Bayern geht es bereits am Freitag in Europas Eliteliga weiter, dann gastiert Baskonia Vitoria-Gasteiz in München.