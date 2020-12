PSG: Kylian Mbappé lässt sich Haare blau färben

PSG-Superstar Kylian Mbappé zeigt sich vor der Partie gegen Brest am Mittwoch mit einer neuen Haarfarbe. Seine Wahl ist außergewöhnlich.

Bisher war Kylian Mbappé nie für besondere Frisuren bekannt. So rasierte sich der Superstar von Paris Saint-Germain die Haare stets sehr kurz.

Doch nun überrascht der Stürmer vor der Partie gegen Brest in der Ligue 1 am Mittwoch mit einer neuen Frisur. (Ligue 1: Paris - Stade Brest am Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER)