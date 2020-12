Bundesliga: FC Schalke 04 - SC Freiburg 0:2 - Sallai verschärft Krise

Stambouli: "Team in unserer Situation hat nicht so viel Mut"

"Wir haben nicht unsere Qualität auf den Platz bekommen. Wir haben nicht so konsequent gespielt. Wir müssen normalerweise mehr auf den Platz bringen. Heute Abend bin ich nicht froh", klagte Benjamin Stambouli bei Sky . Das niederschmetternd späte 2:2 beim FC Augsburg am Wochenende sei "sehr schwer für den Kopf" gewesen. "Die Motivation war da, wir wollen raus aus dieser Situation. Aber Fußball ist manchmal schwer. Wir müssen den Kopf oben halten, nach vorne schauen und mehr arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir aus dieser Situation rauskommen."

Stambouli ergänzte: "Ein Team in unserer Situation hat nicht so viel Mut und verliert schnell die Hoffnung. Wir müssen mehr an uns glauben. Wir so viel Unterstützung von unseren Fans, das ist unglaublich."