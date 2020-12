Bundesliga: 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 0:4, Bayer glänzt im Derby

Es war der fünfte Pflichtspielsieg in Serie für Leverkusen, das in der Bundesliga damit weiterhin ungeschlagen bleibt. "Die Leverkusener haben uns am Anfang schon von der ersten Minute an überrannt. Bis auf die 15 bis 20 Minuten zum Ende der ersten Halbzeit haben wir keine Chance gehabt", erkannte Kölns Keeper Timo Horn bei Sky. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)