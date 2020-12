Bundesliga: TSG Hoffenheim - RB Leipzig 0:1, Poulsen lässt Nagelsmann jubeln

Poulsen beschert Nagelsmann Sieg bei Ex-Klub Hoffenheim

Adams erst im Glück, dann im Pech

Dennoch wären die Gäste in der 14. Minute fast in Führung gegangen. Bei der Rettungsaktion des Hoffenheimer Innenverteidigers Kasim Adams ging der Ball nur knapp am eigenen Tor vorbei. Neun Minuten später vergab Adams auf der Gegenseite per Kopf die große Möglichkeit zur TSG-Führung.