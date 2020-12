Nach COVID-19-Erkrankung will Knorr zur Handball-WM

Nach seiner überstandenen COVID-19-Erkrankung hofft Nationalspieler Juri Knorr auf seine Teilnahme an der Handball-WM im Januar in Ägypten.

Nach seiner überstandenen COVID-19-Erkrankung hofft Nationalspieler Juri Knorr auf seine Teilnahme an der Handball-WM im Januar in Ägypten. Der 20-Jährige feierte am Dienstagabend beim 28:23 von GWD Minden gegen den TBV Lemgo Lippe sein Comeback und erzielte zwei Treffer. Am Tag seiner Rückkehr hatte er noch einen Herz-Check absolviert. "Juri Knorr zeigt aktuell keine Folgeschäden nach COVID-19", teilte der behandelnde Arzt mit.