Start der FIFAe Club World Cup 2021 Qualifikation am 17. Dezember

Am 17. Dezember startet die neue Saison des FIFAe Club World Cups. Mit von der Partie sind zahlreiche bekannte Gesichter, aber auch Nachwuchstalente sind mit am Start.

Das who-is-who der FIFA-Szene

Die einzelnen Zonen sind auf mehrere Conferences aufgeteilt. Während zum Beispiel Bochum in der ersten Conference antritt, finden sich die Spieler des FaZe Clan oder St. Pauli in der dritten.

In der ersten Conference darf den Spielern des VfL Bochum um Ex-Leipziger Cihan Yasarlar die Daumen gedrückt werden. Daneben tritt als zweiter deutscher Verein die Spielvereinigung Greuther Fürth um Christian "ximpact10" Judt und Jegor "JayB__17" Bien an. Aber auch der FC Carl Zeiss Jena ist dabei, ebenso der SV Sandhausen.

Mit zu den Favoriten dürfte Levante Union Deportiva zählen. Für die Spanier gehen Corentin "MaestroSquad" Thuillier und Olle "Ollelito" Arbin (Ninjas in Pyjamas) ins Rennen. Teams wie Fnatic (u. a. mit TekkZ), Team Vitality oder Werder Bremen zählen genauso zum Teilnehmerfeld wie Brondby IF, NEO und der 1. FC Köln.

Die Qualifikationsrunden

Start der Qualifikation, die sich über vier Runden erstreckt, ist der 17. Dezember. Die zweite findet am 07. & 08. Januar statt, gefolgt von Runde drei am 14. und 15. Januar und vier am 21. sowie 22. Januar. Die besten Teams jeder Conference qualifizieren sich am Ende für das große Playoffs-Finale.