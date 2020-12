Transferphase: Spielerlaubnis für Neuzugänge nur nach negativen Corona-Tests

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, wird das Transferfenster vom 2. Januar bis zum 1. Februar geöffnet. Neuzugänge dürfen aber frühestens am 15. Spieltag (8. bis 11. Januar) eingesetzt werden. Zudem erteilt die DFL nur eine Spielerlaubnis, wenn ein Profi die je nach Pandemie-Level vorgegebene Anzahl an negativen PCR-Tests vorweisen kann.

In der Bundesliga und der 2. Liga steht am kommenden Wochenende der letzte Spieltag für dieses Jahr an, jedoch folgt für viele Klubs am 22. und 23. Dezember noch die zweite Runde des DFB-Pokals. Die Ligen gehen dann am 2. Januar mit dem 14. Spieltag weiter.