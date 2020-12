CAS: Entscheidung über Russland-Sperre am Donnerstag

Die Entscheidung über die im Dopingskandal gegen Russland ausgesprochene Vierjahressperre wird am Donnerstag veröffentlicht.

Die Entscheidung über die im Dopingskandal gegen Russland ausgesprochene Vierjahressperre wird am Donnerstag (16.00 Uhr) veröffentlicht. Das teilte der Internationale Sportgerichtshof CAS am Mittwoch mit. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte am 9. Dezember 2019 die Sanktionen gegen die Sport-Großmacht verhängt. Grund dafür waren Manipulationen von Daten aus dem Moskauer Doping-Kontrolllabor. Russland hatte die Strafe nicht akzeptiert und den CAS angerufen, die Verhandlung fand vom 2. bis 5. November statt.